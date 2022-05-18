В iPhone появятся функции для людей с ограниченными возможностями

Американская компания Apple анонсировала на своем официальном сайте ряд новых функций для владельцев iPhone с ограниченными возможностями– все они появятся на смартфонах к концу 2022 года.

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Среди нововведений есть функция обнаружение дверей – она помогает слепым и слабовидящим пользователям определять местоположение дверей, расстояние до них и сторону, в которую они открываются. Все это смартфон делает с помощью лидаров и встроенного ИИ.

Кроме того, на устройствах Apple также появится функция «отзеркаливание» Apple Watch, которая позволяет управлять часами с экрана смартфона. Также для пользователей Apple Watch станут доступны новые жесты для управления, например, двойной щипок. Это жест, который обычно используется для уменьшения изображений. По данным компании, эти функции упрощают использование гаджетов для людей с двигательными нарушениями.