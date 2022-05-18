В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
1 час назад

В России станет в два раза меньше iPhone

Елена Прошина

Количество смартфонов iPhone американской Apple у российских пользователей будет сокращаться на фоне трудностей с оплатой и скачиванием приложений. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на Российском интернет форуме, передает агентство «Прайм».

В России станет в два раза меньше iPhone
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он прогнозирует сокращение их доли на рынке через два года вдвое.

«У Минцифры готов прогноз, что если брать текущую ситуацию, то доля устройств iPhone до конца 2024 года сократится в два раза на российском рынке… Понятно, что это вопрос удобства сервисов — это оплата, возможность скачать приложение», — подчеркнул Шадаев.

Он ожидает массовой переход пользователей на Android-платформу, «если она сохранит признаки открытости».

Ранее в начале марта Apple объявила о прекращении продажи своей продукции в России. Согласно данным аналитиков IDC, Apple в 2021 году продала пять миллионов iPhone в РФ. Это позволило обеспечить компании долю в 16% от продаж всего рынка в стране (третий показатель среди производителей мобильных гаджетов).

Наука и техника,Максут Шадаев,Apple,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители