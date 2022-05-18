В России станет в два раза меньше iPhone

Количество смартфонов iPhone американской Apple у российских пользователей будет сокращаться на фоне трудностей с оплатой и скачиванием приложений. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на Российском интернет форуме, передает агентство «Прайм».

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Он прогнозирует сокращение их доли на рынке через два года вдвое.

«У Минцифры готов прогноз, что если брать текущую ситуацию, то доля устройств iPhone до конца 2024 года сократится в два раза на российском рынке… Понятно, что это вопрос удобства сервисов — это оплата, возможность скачать приложение», — подчеркнул Шадаев.

Он ожидает массовой переход пользователей на Android-платформу, «если она сохранит признаки открытости».