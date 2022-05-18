Ученые выяснили, когда коровы стали домашними

Предварительные выводы исследователей из Польской академии наук опровергают традиционные представления о том, что одомашненный скот пришел в Восточную Африку из Передней Азии.

Фото: FFAR FFAR

Польские археологи более 50 лет проводят раскопки в районе Старой Донголы — столицы средневекового царства Макурия. Сейчас это территория Судана, саму долину в центральном течении Нила называют иногда Бассейном Летти (один из пересохших притоков Нила, на берегу которого и построили некогда город).

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Исследователи считают эту область «великим африканским перекрестком», поскольку именно там тропы животных и людей, существовавшие тысячелетиями вдоль Нила, пересекают южную границу Сахары.

И здесь, на границе пустыни и пахотных земель, они обнаружили археологические памятники, которые гораздо старше не только христианской Макурии, но и древних цивилизаций. Предварительная датировка — VIII тысячелетие до нашей эры.

Руководитель экспедиции Петр Осипиньски (Piotr Osypiński) отметил, что жившие тогда в этой местности люди уже знали о керамических сосудах, использовали жернова из камня для помола зерновых (дикие сорта проса), поэтому, по его мнению, их сообщества можно назвать ранненеолитическими. Они все еще охотились на диких животных саванны, за единственным исключением: крупный рогатый скот находился на ранней стадии одомашнивания.

И это очень неожиданный вывод. Дело в том, что, по современным представлениям, весь домашний крупный рогатый скот, который мы знаем сегодня, произошел от диких быков (туров), живших около десяти тысяч лет назад на территории современных Турции и Ирака.А в Африку он попал, согласно тем же представлениям, примерно в VI-V тысячелетиях до нашей эры.

Впрочем, ранее некоторые археологи уже предполагали, что африканский скот был одомашнен и на месте, в районе Восточной Сахары. Их гипотеза строилась на том, что пустынная экосистема должна была способствовать «укреплению отношений» между человеком и турами, а люди с древнейших времен следовали за стадами этих крупных жвачных животных.

Однако не было прямых доказательств того, что такой процесс действительно имел место, то есть до сих пор не находили останков дикого скота и его переходных и одомашненных форм. В случае с африканским одомашниванием само наличие останков архаичного скота (в более древних слоях, чем те, которые относят к VI-V тысячелетиям до нашей эры) стало бы таким доказательством. И, возможно, это произошло.

На одной из стоянок начала эпохи голоцена (около десяти тысяч лет назад) исследователи обнаружили хорошо сохранившиеся останки одомашненного крупного рогатого скота с чертами, похожими на туров. Они находились среди костей других, сугубо диких видов животных, обитавших в саванне.

Из слоя, относящегося к тому же периоду, археологи извлекли крошечную глиняную фигурку, изображающую быка. Хотя голова не сохранилась, по словам первооткрывателей, силуэт, несомненно, указывает на крупное жвачное животное. Очень похожие фигурки известны для многих пастушеских культур, включая народность нуэр из Южного Судана.

Сейчас исследователи ждут результатов точного датирования образцов, которые подтвердят их возраст. Но все указывает на то, что речь идет о периоде, намного предшествующем VI-V тысячелетиям до нашей эры — общепринятой дате появления в Африке одомашненного скота с Ближнего Востока. Значит, одомашнивание быков происходило на местном уровне.

Из всего этого вытекает, что одомашнивание коров происходило не только в треугольнике Малая Азия — Алтай — Индия, как считали ранее, но и в Восточной Африке. Согласно более ранним данным генетиков, коровы привычных нам пород произошли от популяции всего в 80 особей, некогда жившей в Северной Месопотамии.