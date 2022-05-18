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31 минуту назад

В Минпромторге назвали дату перевода системы «умный дом» на российские технологии

Говорит Москва

Это произойдёт летом 2023 года. Стандарты разрабатывает Минцифры совместно с другими ведомствами, сообщили газете «Известия» в министерстве.Речь идёт о технологиях, которые позволяют внедрять передовые системы контроля за состоянием коммуникаций, потреблением ресурсов, безопасностью уже на стадии строительства жилых домов. Приоритет использования именно отечественных устройств обусловлен двумя факторами — это безопасность и защита от риска утечки данных.В правительстве не исключают, что все подобные разработки — как существующие, так и будущие — будут сведены в единую базу.

Минпромторг сообщил о переходе «умного дома» на российские технологии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Наука и техника,Минпромторг,
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