Минпромторг сообщил о переходе «умного дома» на российские технологии

Это произойдёт летом 2023 года. Стандарты разрабатывает Минцифры совместно с другими ведомствами, сообщили газете «Известия» в министерстве.Речь идёт о технологиях, которые позволяют внедрять передовые системы контроля за состоянием коммуникаций, потреблением ресурсов, безопасностью уже на стадии строительства жилых домов. Приоритет использования именно отечественных устройств обусловлен двумя факторами — это безопасность и защита от риска утечки данных.В правительстве не исключают, что все подобные разработки — как существующие, так и будущие — будут сведены в единую базу.