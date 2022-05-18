Ученые придумали, как улучшить охлаждение процессоров на 150%

Ученые обнаружили, что нанопровода, изготовленные из определенного изотопа кремния, могут проводить тепло на 150 процентов лучше, чем обычный кремний, что может привести к созданию более охлаждаемых компьютерных чипов.

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В новом исследовании ученые обнаружили явление, которое в один прекрасный день может быть использовано для создания компьютерных чипов с гораздо более высокими охлаждающими свойствами. Они использовали изотоп кремния, известный как кремний-28 (Si-28).

Большинство - около 92 процентов - кремния уже существует в виде Si-28, пять процентов - это Si-29, а оставшиеся три процента - Si-30. В компьютерном чипе эти изотопы выполняют одинаковые общие электронные функции.

Команда поместила нанопроволоку Si-28 шириной всего 90 нанометров между двумя микронагревателями и подала электрический ток на один из них, чтобы генерируемое тепло проходило через нанопроволоку в другой. Ученые ожидали, что улучшение теплопроводимости будет в пределах 20 процентов, но, к их большому удивлению, оно оказалась на 150 процентов лучше, чем с нанопроволоками из природного кремния.