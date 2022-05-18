Президент "Ростелекома" рассказал о судьбе Google в России

«Первая волна опасений уже прошла. Мы видим, что давление на Россию продолжается. Пока ситуация стабильная. Трафик немного вырос в начале года. Потом после отключения Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) упал. Сейчас из-за VPN снова вырос. С технической точки зрения наша сеть имеет большой запас прочности. <... > Google работает, все сервера стоят, мы продолжаем на этом зарабатывать», – передает ТАСС его слова.