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18 минут назад

Ростелеком: Google продолжает работать в России

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Google продолжает работу в России, все сервера также остаются, сообщил в ходе Российского интернет форума президент Ростелекома Михаил Осеевский.

Президент "Ростелекома" рассказал о судьбе Google в России
Фото: ТАССТАСС

«Первая волна опасений уже прошла. Мы видим, что давление на Россию продолжается. Пока ситуация стабильная. Трафик немного вырос в начале года. Потом после отключения Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) упал. Сейчас из-за VPN снова вырос. С технической точки зрения наша сеть имеет большой запас прочности. <... > Google работает, все сервера стоят, мы продолжаем на этом зарабатывать», – передает ТАСС его слова.

Ранее компания Google заявила, что российские разработчики теперь не смогут загружать и обновлять платные приложения Google Play в России. Тем разработчикам, чей продукт дает клиентам доступ к важным услугам, обеспечивает безопасность и доступ к информации, Google советует предлагать свои приложения бесплатно.

Наука и техника,Михаил Осеевский,Google,Ростелеком,
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