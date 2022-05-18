Названа дата презентации iPhone 14

Американская компания Apple проведет презентацию линейки смартфонов iPhone 14 13 сентября 2022 года, об этом сообщил новостной портал iDropNews.

Фото: apple apple

На осеннем мероприятии Apple должна представить четыре модели смартфона: 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.

Сообщается, что на этот раз разница между Pro-версиями и базовыми моделями будет более выраженной. Такое решение позволит сделать Phone 14 и iPhone 14 Max более конкурентоспособными по цене.

Например, «профессиональные» iPhone получат передовой процессор A16 Bionic, в то время как базовые будут оснащены прошлогодним чипом A15 Bionic. Кроме того, компания также изменит вырез под датчики и фронтальную камеру на дисплее – на Pro-версиях он будет напоминать букву «i», а базовые получат «челку». iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max также получат дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц и широкоугольную камеру с разрешением 48 Мп.