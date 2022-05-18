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1 час назад

iDropNews: презентация линейки iPhone 14 состоится 13 сентября

Газета.Ru

Американская компания Apple проведет презентацию линейки смартфонов iPhone 14 13 сентября 2022 года, об этом сообщил новостной портал iDropNews.

Названа дата презентации iPhone 14
Фото: appleapple

На осеннем мероприятии Apple должна представить четыре модели смартфона: 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.

Сообщается, что на этот раз разница между Pro-версиями и базовыми моделями будет более выраженной. Такое решение позволит сделать Phone 14 и iPhone 14 Max более конкурентоспособными по цене.

Например, «профессиональные» iPhone получат передовой процессор A16 Bionic, в то время как базовые будут оснащены прошлогодним чипом A15 Bionic. Кроме того, компания также изменит вырез под датчики и фронтальную камеру на дисплее – на Pro-версиях он будет напоминать букву «i», а базовые получат «челку». iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max также получат дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц и широкоугольную камеру с разрешением 48 Мп.

Также на мероприятии представят наушники AirPods Pro 2 и три модели часов Apple Watch.

Наука и техника,Apple,
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