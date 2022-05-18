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57 минут назад

В WhatsApp появится новая функция

Газета.Ru

Разработчики мессенджера WhatsApp работают над новой функцией групповых чатов, об этом сообщили специалисты новостного портала WABetaInfo.

В WhatsApp появится новая функция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В новой бета-версии сервиса для Android тестеры имеют возможность просматривать список пользователей, которые ранее покинули групповую беседу. Новая опция располагается в нижней части списка всех участников чата.

Список будет доступен всем пользователям, однако, по данным портала, новая функция предназначена для администраторов и призвана облегчить отслеживание покинувших беседу пользователей.

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Сейчас нововведение находится в стадии разработки, и в будущем способ ее работы может измениться. Когда функция будет доступна для всех пользователей мессенджера, пока неизвестно.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что пользователи WhatsApp смогут незаметно покидать групповые чаты – уведомление о выходе участника из беседы получают только администраторы. Сейчас, если пользователь решает покинуть чат, то об этом уведомляются все участники – соответствующее сообщение появляется в беседе.

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