В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp работают над новой функцией групповых чатов, об этом сообщили специалисты новостного портала WABetaInfo.

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В новой бета-версии сервиса для Android тестеры имеют возможность просматривать список пользователей, которые ранее покинули групповую беседу. Новая опция располагается в нижней части списка всех участников чата.

Список будет доступен всем пользователям, однако, по данным портала, новая функция предназначена для администраторов и призвана облегчить отслеживание покинувших беседу пользователей.

Сейчас нововведение находится в стадии разработки, и в будущем способ ее работы может измениться. Когда функция будет доступна для всех пользователей мессенджера, пока неизвестно.