Раскрыта причина пылевых бурь на Марсе

Ученые пришли к выводу, что сезонный дисбаланс в количестве энергии, которое поглощает и излучает Марс, представляет собой вероятную причину пылевых бурь на этой планете. Исследования климатических изменений Марса помогают лучше понять будущее климатической системы Земли, которой также свойственен сезонный энергетический дисбаланс.

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Ученые из Хьюстонского университета (США) и их коллеги зафиксировали сезонный энергетический дисбаланс на Марсе — различия в количестве энергии, которую планета получает от Солнца и затем выделяет в виде тепла. Исследователи обнаружили избыток поглощаемой энергии во время весны и лета в южном полушарии, который, по их мнению, может быть одной из причин пылевых бурь.

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Понимание энергетического дисбаланса Марса также важно для более точного прогнозирования климата Земли, поскольку энергетический дисбаланс нашей планеты тоже может влиять на погоду, вызывая сильные штормы и ураганы. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Тонкая атмосфера и очень вытянутая эллиптическая орбита делают Марс крайне восприимчивым к перепадам температур. Красная планета поглощает огромное количество тепла, когда приближается к Солнцу, и гораздо меньше энергии на более удаленных от звезды участках своей орбиты. Это явление известно как сезонный энергетический дисбаланс.

Анализируя данные об орбите и температуре Марса, собранные миссиями NASA за четыре года, ученые выявили значительные сезонные и суточные колебания излучаемой Марсом энергии. Авторы работы пришли к выводу, что избыток энергии, поглощаемой во время южного лета, становится причиной возникновения пылевых бурь.

Сезонный энергетический дисбаланс — хотя не такой экстремальный — наблюдается и на Земле. Однако на Красной планете отсутствуют резервуары для хранения энергии, такие как огромные океаны Земли, помогающие сгладить резкие изменения температуры и сбалансировать климатическую систему.