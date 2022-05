Раскрыта причина пылевых бурь на Марсе

Понимание энергетического дисбаланса Марса также важно для более точного прогнозирования климата Земли, поскольку энергетический дисбаланс нашей планеты тоже может влиять на погоду, вызывая сильные штормы и ураганы. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.