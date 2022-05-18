Посадочному аппарату NASA осталось «жить» всего несколько месяцев

Посадочный модуль InSight, который получает энергию от солнечного света, сейчас борется со скоплением марсианской пыли на своих солнечных панелях — и проигрывает. Его мощность уже снизилась до одной десятой от посадочной, заявили официальные лица NASA на пресс-конференции во вторник (17 мая). InSight будет собирать научные данные о Марсе как можно дольше, но к концу лета может окончательно заглохнуть.
«В результате пылевой бури, которая произошла на Марсе в начале января, на солнечных панелях накопилось слишком много пыли, которая вскоре приведет к тому, что InSight прекратит свою работу навсегда», – заявил Брюс Банердт руководитель миссии InSight.
«Сейсмометр InSight еще какое-то время будет работать, по крайней мере, с перерывами, но к концу лета его и другие приборы следует отключить», – считает Банердт.
Напомним, что InSight приземлился на Красной планете в ноябре 2018 года и провел беспрецедентные измерения сейсмической активности на Марсе, а также зафиксировал самое мощное на данный момент марсотрясение.