Посадочному аппарату NASA осталось «жить» всего несколько месяцев

Посадочный модуль InSight, который получает энергию от солнечного света, сейчас борется со скоплением марсианской пыли на своих солнечных панелях — и проигрывает. Его мощность уже снизилась до одной десятой от посадочной, заявили официальные лица NASA на пресс-конференции во вторник (17 мая). InSight будет собирать научные данные о Марсе как можно дольше, но к концу лета может окончательно заглохнуть.