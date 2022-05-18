В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
32 минуты назад

Прощай, InSight: посадочному аппарату NASA осталось «жить» всего несколько месяцев

Naked-Science.ru

Посадочный модуль InSight, который получает энергию от солнечного света, сейчас борется со скоплением марсианской пыли на своих солнечных панелях — и проигрывает. Его мощность уже снизилась до одной десятой от посадочной, заявили официальные лица NASA на пресс-конференции во вторник (17 мая). InSight будет собирать научные данные о Марсе как можно дольше, но к концу лета может окончательно заглохнуть.

Посадочному аппарату NASA осталось «жить» всего несколько месяцев
Фото: nasanasa

«В результате пылевой бури, которая произошла на Марсе в начале января, на солнечных панелях накопилось слишком много пыли, которая вскоре приведет к тому, что InSight прекратит свою работу навсегда», – заявил Брюс Банердт руководитель миссии InSight.

«Сейсмометр InSight еще какое-то время будет работать, по крайней мере, с перерывами, но к концу лета его и другие приборы следует отключить», – считает Банердт.

Напомним, что InSight приземлился на Красной планете в ноябре 2018 года и провел беспрецедентные измерения сейсмической активности на Марсе, а также зафиксировал самое мощное на данный момент марсотрясение.

Наука и техника,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители