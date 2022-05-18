SpaceX запустит самый тяжелый коммерческий геостационарный спутник

Компания Илона Маска отправит в космос в начале следующего года на борту ракеты Falcon Heavy самый тяжелый на нынешний момент коммерческий геостационарный спутник. Клиент SpaceX компания EchoStar объявила, что производитель спутников Maxar Technologies отложил поставку долгожданного Jupiter-3, запуск которого должен был состояться в конце 2022 года. Спутник связи Jupiter-3, также известный как Echostar 24, как ожидается, будет иметь массу 9,2 тонны. Он обеспечит максимальную пропускную способность 500 гигабит в секунду, охватив территорию США, Канады и Мексики.