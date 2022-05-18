В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
44 минуты назад

SpaceX запустит самый тяжелый коммерческий геостационарный спутник

Naked-Science.ru

Компания Илона Маска отправит в космос в начале следующего года на борту ракеты Falcon Heavy самый тяжелый на нынешний момент коммерческий геостационарный спутник. Клиент SpaceX компания EchoStar объявила, что производитель спутников Maxar Technologies отложил поставку долгожданного Jupiter-3, запуск которого должен был состояться в конце 2022 года. Спутник связи Jupiter-3, также известный как Echostar 24, как ожидается, будет иметь массу 9,2 тонны. Он обеспечит максимальную пропускную способность 500 гигабит в секунду, охватив территорию США, Канады и Мексики.

SpaceX запустит самый тяжелый коммерческий геостационарный спутник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Jupiter-3 теперь является 10-й миссией, запуск которой на ракете SpaceX Falcon Heavy запланирован на период до 2025 года.

SpaceX,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители