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7 минут назад

Создан первый в истории маршрутизатор на основе российского процессора Байкал-М

Ferra.ru

Как стало известно, компания Network Systems Group разработала новый маршрутизатор. Его ключевой особенностью является модель процессора, который лёг в основу девайса.

Создан первый в истории маршрутизатор на основе российского процессора
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В качестве «сердца» новинки выступает российский Байкал-М. Помимо этого маршрутизатор оснащён 8 портами ни 1 Гбит, 2 портами на 10 Гбит и ещё 2 портами (450 Мбит-Ethernet + консольный порт).

Помимо отечественного процессора, устройство вместило в себя 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-памяти. Работает всё это под управлением Astra Linux, которая также разработана российскими специалистами.

Сообщается, что новинка сопоставима с Huawei NetEngine AR650, Cisco 8200 и 8300, Элтех ESR-21, ESR-20, ESR-200.

На данный момент нет точной информации, сколько стоит девайс.

Наука и техника,Cisco,
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