Раскрыт дизайн новых «умных» часов Apple Watch Series 8

Ближе к осенней презентации Apple в 2021 году, в Сети всплывали слухи о новом дизайне Apple Watch. Якобы смарт-часы компании получат совершенно новый внешний вид, больше напоминающий устройства линейки iPhone 12.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Но по итогу всё оказалось куда прозаичнее — купертиновцы обновили свои «умные» часы, оставив прежний дизайн.

И вот, грядёт очередная презентация по случаю анонса iPhone 14. И, как это чаще всего бывает, интернет-инсайдеры активируются, делясь сведениями как о самом смартфоне, так и о сопутствующих релизах.

И если верить сразу нескольким источникам, в 2022 году Apple всё же изменит то, как будут выглядеть Apple Watch. Восьмое поколение устройства получит тот самый дизайн, о котором говорили слухи ещё в 2021-м.