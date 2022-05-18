Глава NASA считает, что США вступили в космическую гонку с Китаем

Руководитель NASA Билл Нельсон во время слушаний комиссии Палаты представителей по бюджетным ассигнованиям отметил впечатляющие достижения Китая в космосе, а также сказал, что «они [китайцы] хорошо умеют воровать. Я думаю, нам необходимо усилить кибербезопасность, все очень и очень серьезно».
«Я считаю, что мы находимся в космической гонке с Китаем. Китай в течение последних нескольких лет осуществил впечатляющие вещи. Это вторая нация с ровером на поверхности Марса, ровером, который работает. У них есть космическая станция и впечатляющие технологии. Они объявили о намерении отправиться к Луне, и я думаю, мы в состоянии космической гонки, похожей на ту, что у нас была с Советским Союзом», — заявил глава NASA.
Похоже, что NASA слишком медленно реализует космические проекты, постоянно откладывая и перенося миссию к Луне. Не исключено, что в скором времени агентство останется лидером только в сфере связей с общественностью.