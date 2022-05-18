Российские ученые разрабатывают первое лекарство "от старения"

Доктор медицинских наук Ольга Ткачева из Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова заявила, что россияне стареют и умирают значительно раньше, чем азиаты и американцы. Об этом сообщает mk.ru.

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По ее словам, средняя продолжительность жизни граждан РФ составляет 57 лет, жителей США — 60 лет, а в странах Азии — 70 с лишним лет. Как рассказала Ткачева, в настоящее время сотрудники института занимаются разработкой первого лекарства, в аннотации к которому будет указано "противодействие старению".

Ранее ученые из Стэнфордского университета выяснили, что человек стареет в три этапа. Проанализировав 4 263 анализа крови людей в возрасте от 18 до 95 лет, исследователи пришли к выводу, что возрастные изменения в организме человека можно разделить на три этапа.