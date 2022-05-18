База с утечками из «Яндекс.Еды» пополнилась данными СДЭК, ВТБ и ГИБДД

Неизвестные пополнили карту с утечками «Яндекс.Еды», которая появилась в Сети в марте, сообщил Forbes. Изначально в ней были имена, номера телефонов, точные адреса и суммы, которые они потратили за полгода на заказ еды. Теперь, отметило издание, эти сведения пополнили данные из ГИБДД, СДЭК, Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников и списки публичных персон. Также в базе появились VIN-номера машин.

Фото: ТАСС ТАСС

Найти любого отмеченного на карте россиянина можно по фамилии или по номеру телефона. Сервис хранит данные пользователей «Яндекс.Еды», ГИБДД, СДЭК, ВТБ, Wildberries и других источников. В нём можно обнаружить номера телефонов и адреса Ксении Собчак, Петра Дерипаски (сына бизнесмена Олега Дерипаски) и других.

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Создатели интерактивной карты заявили, что так пытаются привлечь внимание к проблеме. По их словам, «конфиденциальность не ценится», а «множество личных данных было незаконно выложено в Сеть»:

«Суд оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 000 рублей за утечку данных клиентов, т. е. наши адреса доставки и личные данные стоят 0,009 рубля за пользователя (6 397 035 пользователей). Всё больше информации попадает в руки преступников, которые могут воспользоваться ею с целью запугивания или обмана. Чтобы понимать риски, вы можете проверить, какая персональная информация есть у мошенников и уголовников», — сообщили авторы.

В «Яндекс.Еде» заявили, что не фиксировали новых утечек с 1 марта. Тем не менее компания предпринимает всё возможное, чтобы минимизировать распространение информации злоумышленниками. Поэтому она добивается блокировки ресурсов, где появляется слитая база данных. В Wildberries заявили, что данные их пользователей в сохранности, Avito также опровергло утечку.

1 марта из-за недобросовестного сотрудника в интернет попали личные данные клиентов «Яндекс.Еды». В Сети появилась карта с расположением клиентов сервиса, их именами, номерами телефонов, точными адресами и суммами, которые они потратили за полгода в сервисе.