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43 минуты назад

Google раскрыла засекреченные функции Google Play

Мария Иванова

Компания Google раскрыла новые подробности майского обновления платформы Google Play. Оказывается, массивный апдейт на самом деле был еще больше — просто разработчики рассказали далеко не о всех его новшествах.

Google раскрыла засекреченные функции Google Play
Фото: ReutersReuters

Так, одной из главных особенностей новой версии Google Play стало подробное ограничение запросов на доступ к медиафайлам, хранящимся на телефоне. Если раньше приложения получали все файлы в полное распоряжение по одному запросу, то теперь функция Photo Picker строго контролирует процесс и выдает доступ только к определенным данным. Согласно технической документации, Photo Picker также появится на Android 11 и 12.

Другой скрытой функцией оказалась поддержка потоковых приложений на Android Automative и расширенные возможности родительского контроля через систему Family Link.

Наука и техника,Google,
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