Google раскрыла засекреченные функции Google Play

Компания Google раскрыла новые подробности майского обновления платформы Google Play. Оказывается, массивный апдейт на самом деле был еще больше — просто разработчики рассказали далеко не о всех его новшествах.

Так, одной из главных особенностей новой версии Google Play стало подробное ограничение запросов на доступ к медиафайлам, хранящимся на телефоне. Если раньше приложения получали все файлы в полное распоряжение по одному запросу, то теперь функция Photo Picker строго контролирует процесс и выдает доступ только к определенным данным. Согласно технической документации, Photo Picker также появится на Android 11 и 12.