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18 минут назад

«Авито» второй раз за месяц перестал работать из-за сбоя

Елена Прошина

Сбой произошел в работе сервиса объявлений «Авито» 17 мая. Как сообщает газета «Известия», это уже второй случай технических неполадок за последнюю неделю, из-за которых сайт оказался недоступен.

«Авито» второй раз за месяц перестал работать из-за сбоя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При загрузке страницы с компьютера на сайте сообщалось, что сайт временно недоступен. Пользователям предлагалось обновить страницу или вернуться к «Авито» позднее. При этом со смартфона ресурс погружается без проблем, мобильное приложение также работает без ошибок. На данный момент сбой устранен, сайт снова доступен для пользователей.

Напомним, что в ночь на 15 мая в работе сервиса был зафиксирован сбой. При попытке зайти на сайт «Авито» выдавалась ошибка 502, означающая, что сервер не смог обработать полученный запрос по техническим причинам. Через несколько часов проблема была устранена, работоспособность площадки восстановлена.

«Авито» — один из крупнейших сайтов для размещения объявлений о продаже и покупке товаров и услуг в России. 78% пользователей составляет аудитория мобильного приложения.

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