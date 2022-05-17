Глава Минцифры ответил на вопрос о блокировке YouTube

Власти России не планируют ограничивать работу видеохостинга YouTube. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, пишет ТАСС.

«Мы не планируем закрытие YouTube. Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», - пояснил он.

По словам главы Минцифры, сейчас есть задача создать российский конкурентоспособный аналог, который станет равноценным конкурентом YouTube.

«Закрытие - это крайняя мера, и к этому моменту у нас должна быть своя, в моем понимании, конкурентоспособная альтернатива», - подчеркнул министр.

21 марта суд признал экстремисткой компанию Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, и запретил ее деятельность в России. В Тверском суде отметили, что организация угрожает конституционному строю России, также

компанией не были приняты меры по блокировке призывов к насилию в отношении российских граждан.