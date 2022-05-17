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50 минут назад

Глава Минцифры ответил на вопрос о блокировке YouTube

Алиса Селезнёва

Власти России не планируют ограничивать работу видеохостинга YouTube. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, пишет ТАСС.

«Мы не планируем закрытие YouTube. Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», - пояснил он.

По словам главы Минцифры, сейчас есть задача создать российский конкурентоспособный аналог, который станет равноценным конкурентом YouTube.

«Закрытие - это крайняя мера, и к этому моменту у нас должна быть своя, в моем понимании, конкурентоспособная альтернатива», - подчеркнул министр.

21 марта суд признал экстремисткой компанию Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, и запретил ее деятельность в России. В Тверском суде отметили, что организация угрожает конституционному строю России, также

компанией не были приняты меры по блокировке призывов к насилию в отношении российских граждан.

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При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в ходе просветительского марафона «Новые горизонты» общества «Знание», не исключил разблокировку Meta.

Наука и техника,Видео,Максут Шадаев,Дмитрий Песков,
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