В складном iPhone появится новый тип дисплея

Компания Apple работает над созданием в новых смартфонах iPhone цветных дисплеев, выполненных по технологии E-ink. Об этом заявил авторитетный инсайдер Минг-Чи Куо, сообщает 9to5Mac.

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Технология E-ink, или электронные чернила, используется в электронных книгах. Подобные дисплеи минимально расходуют заряд аккумулятора. На это преимущество технологии указал и Куо.

«Apple тестирует E-ink-дисплей для будущих складных устройств. Такой тип дисплеев подходит в качестве решения для второго экрана у складных смартфонов», — отметил аналитик.

В 9to5Mac пояснили, что в настоящее время производители складных смартфонов, наоборот, уходят от внедрения E-ink. Например, у Samsung Galaxy Z Fold 3 внешним дисплеем выступает полноценный 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей.

Куо заключил, что Apple внедрит E-ink для внешних вспомогательных дисплеев, которые будут лишь показывать время и тексты уведомлений. Подразумевается, что после этого пользователь откроет основной экран гаджета, чтобы получить всю информацию.