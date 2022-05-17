В складном iPhone появится новый тип дисплея

Компания Apple работает над созданием в новых смартфонах iPhone цветных дисплеев, выполненных по технологии E-ink. Об этом заявил авторитетный инсайдер Минг-Чи Куо, сообщает 9to5Mac.
Технология E-ink, или электронные чернила, используется в электронных книгах. Подобные дисплеи минимально расходуют заряд аккумулятора. На это преимущество технологии указал и Куо.
«Apple тестирует E-ink-дисплей для будущих складных устройств. Такой тип дисплеев подходит в качестве решения для второго экрана у складных смартфонов», — отметил аналитик.
В 9to5Mac пояснили, что в настоящее время производители складных смартфонов, наоборот, уходят от внедрения E-ink. Например, у Samsung Galaxy Z Fold 3 внешним дисплеем выступает полноценный 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей.
Куо заключил, что Apple внедрит E-ink для внешних вспомогательных дисплеев, которые будут лишь показывать время и тексты уведомлений. Подразумевается, что после этого пользователь откроет основной экран гаджета, чтобы получить всю информацию.
Ранее инсайдер Росс Янг рассказал, что компания Apple отложила выпуск складного iPhone на 2025 год. По его словам, релиз был перенесен из-за разработки ноутбука MacBook с гибким экраном.