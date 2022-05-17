В России могут ввести утилизационный сбор на цифровую технику и электронику

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьеры и профильные госорганы обсудили нацпроект по развитию электронной промышленности в стране. В частности, был затронут вопрос введения утилизационного сбора на цифровую технику и электронику в качестве одного из источников его финансирования, сообщает «Коммерсант».

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По словам источников издания, введение утильсбора еще в 2021 году рассматривалось как способ господдержки российских производителей, но эта мера «ожидаемо приведет к повышению конечной стоимости продукции».

Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Apple, Google, Samsung, Dell, «М.Видео») не одобряет подобную инициативу.

«Утильсбор ляжет в себестоимость продукции на рынке, который и так находится не в лучшем положении. К тому же это противоречит логике: сборы, направленные на утилизацию электроники, должны идти на утилизацию электроники, а не на другие цели», - подчеркнул представитель РАТЭК Антон Гуськов.

Нацпроект предполагает четыре федеральных проекта: «Развитие технологий производства электроники» (объем реализации составит 247,2 млрд рублей), «Подготовка кадров» (443 млрд рублей), «Развитие инфраструктуры производства гражданской электроники» (880,7 млрд рублей), «Прикладные исследования, разработка и внедрение» (1,174 трлн рублей).