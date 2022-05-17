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53 минуты назад

Раскрыт новый мощный процессор для смартфонов на Android

Газета.Ru

Компания Samsung Electronics начала разработку нового мощного процессора, который будет использоваться только в смартфонах серии Galaxy. Об этом сообщает корейское издание The Korea Economic Daily со ссылкой на источники.

Раскрыт новый мощный процессор для смартфонов на Android
Фото: газета.ruгазета.ru

Отмечается, что разработку дизайна нового чипа намерены закончить в следующем году, а с 2025 года планируется начать выпускать смартфоны с собственным процессором.

По словам источников, это будет SoC (System-on-a-Chip), то есть система, способная выполнять функции всего устройства, но быть размещенной в одном чипе. В настоящее время Samsung закупает процессоры у американской Qualcomm и тайваньской Mediatek.

Также в издании рассказали, что разработка нового фирменного процессора является частью плана Samsung по конкуренции с Apple в построении собственной экосистемы. У американской компании все гаджеты и аксессуары выстроены вокруг смартфона iPhone.

Ранее сообщалось, что бренд Poco, принадлежащий Xiaomi, готовится представить новый смартфон с чипом от Mediatek и фирменной оболочкой MIUI 13.

Наука и техника,Qualcomm,Samsung,Apple,
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