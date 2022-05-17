Раскрыт новый мощный процессор для смартфонов на Android

Компания Samsung Electronics начала разработку нового мощного процессора, который будет использоваться только в смартфонах серии Galaxy. Об этом сообщает корейское издание The Korea Economic Daily со ссылкой на источники.

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Отмечается, что разработку дизайна нового чипа намерены закончить в следующем году, а с 2025 года планируется начать выпускать смартфоны с собственным процессором.

По словам источников, это будет SoC (System-on-a-Chip), то есть система, способная выполнять функции всего устройства, но быть размещенной в одном чипе. В настоящее время Samsung закупает процессоры у американской Qualcomm и тайваньской Mediatek.

Также в издании рассказали, что разработка нового фирменного процессора является частью плана Samsung по конкуренции с Apple в построении собственной экосистемы. У американской компании все гаджеты и аксессуары выстроены вокруг смартфона iPhone.