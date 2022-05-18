VK собирается до конца года создать замену YouTube

Интернет-холдинг VK собирается до конца 2022 года запустить отдельное приложение «VK Видео», заявил глава компании Владимир Кириенко. По его словам, по принципу работы сервис будет похож на видеохостинг YouTube. Сейчас в России уже работают отечественная альтернатива YouTube — Rutube, а также аналог TikTok — Yappy. Обе компании принадлежат группе «Газпром-Медиа».

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«До конца года планируем запустить платформу "VK Видео" как отдельное приложение. Мы здесь действительно двигаемся к модели, близкой к YouTube», — сказал Кириенко на открытии Российского интернет-форума.

Видео дня

Он добавил, что в перспективе VK будет делать контент разнообразнее. Помимо прочего, компания планирует заключить партнёрство с крупными самостоятельными сервисами, которые можно использовать в рамках соцсети «ВКонтакте».

Ранее VK сделала отдельным приложением «VK Мессенджер». По мнению главы Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, это позволит пользователям общаться без ненужных им функций. Также VK сможет конкурировать с другими приложениями для переписок, например Telegram, считает эксперт.

Почему это важно

В начале марта компания Google, которой принадлежит YouTube, заблокировала монетизацию блогеров из России. Также платформа начала «зачищать» каналы и отдельные видео, имеющие отношение к РФ или российским госорганам. Кроме того, по мнению Роскомнадзора, видеохостинг стал распространять лживый контент о специальной военной операции России на Украине и дискредитировать российскую армию. 9 апреля после блокировки YouTube-канала Госдумы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова намекнула на скорую блокировку популярной видеоплатформы.