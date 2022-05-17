В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
43 минуты назад

Group-IB: мошенники крадут аккаунты Apple ID, предлагая восстановить доступ к Apple Pay

Сравни.руиещё 2

Злоумышленники начали использовать прекращение работы Apple Pay и сложности с пополнением счёта App Store и iTunes в своих схемах.

Пользователям рассказали, как мошенники крадут аккаунты Apple ID
Фото: AppleApple

Россиянам предлагают пополнить счёт в App Store и iTunes через виртуальные карты App Store & iTunes Gift. Для их покупки пользователи вводят электронную почту и данные банковской карты, после чего злоумышленники используют эту информацию, чтобы украсть деньги со счёта, рассказали Forbes аналитики Group-IB.

Владельцам iPhoe нередко присылают фишинговую ссылку на фейковый сервис iCloud. Когда пользователь вводит свои данные Apple ID, мошенники получают доступ к его iCloud, App Store, Apple Music, iMassage, FaceTime.

На тематических форумах даже предлагают схемы для начинающих мошенников. Специальный скрипт для атак на iCloud стоит $100–150, недельная аренда мультибрендового набора фишинговых сайтов — $500.

Эксперты Group-IB советуют использовать двухфакторную аутентификацию и никому не сообщать свой пароль идентификатора Apple ID или коды подтверждения — служба поддержки Apple никогда их не запрашивает.

Ранее Apple ограничила платежи в App Store по номеру телефона, теперь они доступны только абонентам «Билайна» и МТС. Сравни рассказал, как настроить оплату на iPhone со счёта мобильного телефона.

Наука и техника,Вымпелком,МТС,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители