Гонконг планирует заблокировать Telegram

Власти Гонконга обсуждают возможность ограничения доступа к мессенджеру Telegram. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

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По информации агентства, в Гонконге задумались о блокировке Telegram из-за публикации персональных данных государственных чиновников и частных лиц в групповых чатах и каналах.

Отмечается, что подобное решение властей может быть воспринято населением как ограничение свободы интернета. Ожидается, что этот шаг спровоцирует общественное недовольство.