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1 час назад

Минпромторг ожидает получения сертификата типа на самолет SSJ 100 New в конце 2023 года

ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ ожидает получения сертификата типа (документ, позволяющий начать эксплуатацию самолета) на импортозамещенную версию самолета SSJ в конце 2023 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении министерства.

Минпромторг рассказал, когда Superjet с отечественными двигателями получит летный сертификат
Фото: ТАССТАСС

"Сейчас двигаемся в соответствии с актуализированным, "форсированным" планом работ по двигателю (ПД-8 - прим. ТАСС), ожидаем, что уже в первой половине следующего года начнутся его интенсивные испытания в составе импортозамещенной версии самолета SSJ 100, это позволит получить сертификат типа на самолет в конце следующего года. С учетом задач, которые стоят перед нами, процессы сертификации двигателя и самолета будут идти параллельно", - рассказал Денис Мантуров.

SSJ New - усовершенствованная версия самолета SSJ 100, в которой планируется заместить многие зарубежные комплектующие российскими. Планируется, что российско-французский двигатель SaM-146 будет заменен на ПД-8. Также разрабатываемый сейчас ПД-8 планируется устанавливать на самолеты-амфибии Бе-200.

В начале мая Ростех сообщал, что ОДК закончила программу стендовых испытаний первого опытного образца двигателя ПД-8. Глава ОАК Юрий Слюсарь в свою очередь говорил, что первый полет импортозамещенной версии самолета SSJ 100 ("Сухой Суперджет") с новым двигателем ПД-8 планируется на начало 2023 года.

Наука и техника,Юрий Слюсарь,Денис Мантуров,ОАК,Минпромторг,
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