Минпромторг рассказал, когда Superjet с отечественными двигателями получит летный сертификат

"Сейчас двигаемся в соответствии с актуализированным, "форсированным" планом работ по двигателю (ПД-8 - прим. ТАСС), ожидаем, что уже в первой половине следующего года начнутся его интенсивные испытания в составе импортозамещенной версии самолета SSJ 100, это позволит получить сертификат типа на самолет в конце следующего года. С учетом задач, которые стоят перед нами, процессы сертификации двигателя и самолета будут идти параллельно", - рассказал Денис Мантуров.