В России запустили новый мессенджер

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8 минут назад

"ВКонтакте" запустила собственный мессенджер в отдельном приложении

ТАССиещё 2

"ВКонтакте" запустила в отдельном приложении VK Мессенджер, сообщили в пресс-службе соцсети.

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Фото: ТАССТАСС

"Социальная сеть запустила отдельное мобильное приложение для общения - VK Мессенджер. "ВКонтакте" стремится предоставить больше инструментов, чтобы люди могли всегда оставаться на связи и поддерживать общение с близкими", - сообщили в пресс-службе.

В мессенджере можно общаться с друзьями из "ВКонтакте" и контактами из телефонной книги, добавили в пресс-службе. Пользователям доступны групповые чаты на более чем 1 000 человек, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы весом до 2 Гб, делиться геопозицией, переводить деньги и так далее. Если сообщение было отправлено человеку, которого нет в друзьях, он получит запрос на переписку.

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Также в мессенджере можно скрыть время последней активности и переписку в фантом-чатах - все сообщения в них будут пропадать спустя некоторое время, добавили в соцсети.

"Мобильный VK Мессенджер поддерживает "темную тему" и предоставляет широкие возможности персонализации: можно настраивать оформление всего приложения и отдельных чатов, в том числе устанавливать фоны и менять размер шрифта. Пользователи могут архивировать неактуальные переписки и закреплять самые важные наверху в списке чатов", - подчеркнули в пресс-службе.

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