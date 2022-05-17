В России запустили новый мессенджер

"Социальная сеть запустила отдельное мобильное приложение для общения - VK Мессенджер. "ВКонтакте" стремится предоставить больше инструментов, чтобы люди могли всегда оставаться на связи и поддерживать общение с близкими", - сообщили в пресс-службе.

В мессенджере можно общаться с друзьями из "ВКонтакте" и контактами из телефонной книги, добавили в пресс-службе. Пользователям доступны групповые чаты на более чем 1 000 человек, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы весом до 2 Гб, делиться геопозицией, переводить деньги и так далее. Если сообщение было отправлено человеку, которого нет в друзьях, он получит запрос на переписку.