Компания Apple изменила правила магазина приложений App Store таким образом, что теперь подписки могут автоматически продлеваться без согласия пользователей, даже если создатель софта повысил месячную или годовую стоимость. До этого клиенты должны были обязательно дать согласие на продление, если оно подразумевало повышение цены.

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Apple традиционно постаралась объяснить свою инициативу заботой о пользователях. В компании пояснили, что изменения в правилах дадут возможность избежать ситуации, когда человек случайно теряет доступ к подписке по той причине, что пропустил предупреждение о повышении цены и запрос на согласие.

Также имеются некоторые условия, которым должны следовать создатели приложений, если они хотят предложить автоматическое продление подписки.

Прежде всего повышение стоимости не может быть сильно большим. Правила магазина гласят, что если разработчик увеличивает ценник еженедельной или ежемесячной подписки более чем на 50 процентов, и эта разница составляет более 5 долларов, то требованиям это не соответствует. Для годовой подписки разработчики, как и прежде, могут поднять стоимость на 50 процентов, однако не более чем на 50 долларов.