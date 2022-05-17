В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
57 минут назад

Apple разрешила приложениям с подпиской снимать с пользователей больше денег без их согласия

FBM.ru

Компания Apple изменила правила магазина приложений App Store таким образом, что теперь подписки могут автоматически продлеваться без согласия пользователей, даже если создатель софта повысил месячную или годовую стоимость. До этого клиенты должны были обязательно дать согласие на продление, если оно подразумевало повышение цены.

Компания Apple изменила правила магазина приложений App Store
Фото: ShutterstockShutterstock

Apple традиционно постаралась объяснить свою инициативу заботой о пользователях. В компании пояснили, что изменения в правилах дадут возможность избежать ситуации, когда человек случайно теряет доступ к подписке по той причине, что пропустил предупреждение о повышении цены и запрос на согласие.

Также имеются некоторые условия, которым должны следовать создатели приложений, если они хотят предложить автоматическое продление подписки.

Прежде всего повышение стоимости не может быть сильно большим. Правила магазина гласят, что если разработчик увеличивает ценник еженедельной или ежемесячной подписки более чем на 50 процентов, и эта разница составляет более 5 долларов, то требованиям это не соответствует. Для годовой подписки разработчики, как и прежде, могут поднять стоимость на 50 процентов, однако не более чем на 50 долларов.

Во-вторых, стоимость может повышаться лишь один раз в год без уведомления.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители