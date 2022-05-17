У Маска появилась возможность купить Twitter со скидкой

Миллиардер Илон Маск считает, что число фейковых аккаунтов в Twitter составляет минимум 20% от общего количества зарегистрированных пользователей. Об этом основатель Tesla и SpaceX заявил на технической конференции в Майами. Миллиардер не исключает, что может купить Twitter дешевле $44 млрд, сообщил Bloomberg. Сама соцсеть утверждала, что в Twitter только 5% спам-аккаунтов.

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«В настоящее время мне говорят, что просто невозможно подсчитать количество ботов. Это так же непостижимо, как человеческая душа», — заявил Маск во время конференции.

Из-за проверки отчёта, предоставленного представителями соцсети, 13 мая Маск приостановил сделку о покупке Twitter на $44 млрд, после чего акции компании упали более чем на 20%. Миллиардер заявил, что его команда оценит данные о фейковых аккаунтов, проверив 100 случайных пользователей. Теперь миллиардер считает, что можно обсуждать приобретение Twitter по более низкой цене.

Количество спам-ботов значительно влияет на ценность платформы, потому что уменьшает процент активных пользователей, которые приносят монетизацию компании. Маск ранее говорил, что одной из своих основных задач считает борьбу с фейковыми аккаунтами в соцсети.