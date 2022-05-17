Samsung создаст новые процессоры для флагманской серии Galaxy S

Компания Samsung одна из первых, среди производителей смартфонов, начала производить собственные процессоры для мобильных устройств. Теперь, судя по всему, она решила пойти ещё на один шаг вперёд.

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Сообщается, что корейский IT-гигант активно работают над новой линейкой SoC, которая будет внедряться исключительно во флагманскую серию Galaxy S. Как следствие, топовые смартфоны бренда больше не будут оснащаться чипами Exynos и Snapdragon.

Причиной такого решения руководства Samsung называется недовольство скандалом с замедлением смартфонов Galaxy S22 из-за сервиса Game Optimization Service и довольно сильным нагревом моделей как на базе Snapdragon 8 Gen 1, так и Exynos 2200.