Редактирование ДНК с помощью CRISPR усилило агрессию у хомяков

Ученые Университета штата Джорджия в США использовали технологию редактирования генов CRISPR для выведения сирийских хомяков Mesocricetus auratus с усиленным агрессивным поведением. У этих животных удалили ген Avpr1a, который играет ключевую роль в социальной коммуникации. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.