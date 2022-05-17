Редактирование ДНК с помощью CRISPR усилило агрессию у хомяков

Ученые Университета штата Джорджия в США использовали технологию редактирования генов CRISPR для выведения сирийских хомяков Mesocricetus auratus с усиленным агрессивным поведением. У этих животных удалили ген Avpr1a, который играет ключевую роль в социальной коммуникации. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Ген Avpr1a кодирует рецептор Avpr1as, который чувствителен к гормону вазопрессину и принимает участие в нейрохимическом сигнальном пути, связанном с таким поведением, как агрессия, сотрудничество, образование пар и доминирование. С помощью CRISPR исследователи вывели линию хомяков с устойчивой мутацией сдвига рамки считывания. Для этой мутации характерна вставка или делеция нуклеотидов в количестве, не кратном трем, в результате ген перестает кодировать правильную последовательность аминокислот соответствующего белка.

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Сначала ученые доказали, что в мозге ГМ-хомяков действительно отсутствовал рецептор вазопрессина. Например, инъекции гормона не приводили к поведенческим изменениям у модифицированных животных. Кроме того, при инъекции агониста Avpr1as, который у хомяков дикого типа вызывал повышение кровяного давления, не приводил к физиологическому эффекту у мутантных грызунов. Исследователи также применили авторадиографию, при которой определяется степень связывания радиоактивных меток с изучаемым рецептором, и показали, что такое связывание в мозге мутантных хомяков отсутствовало.

Ученые ожидали, что подавление активности рецептора приведет к уменьшению агрессии и снижению социальной активности. Вместо этого хомяки, у которых функциональный ген рецептора вазопрессина отсутствовал, наоборот, стали еще более коммуникабельными, чем их сородичи с нетронутой ДНК. Также были устранены половые различия в агрессивности: и самцы, и самки проявляли высокий уровень агрессии по отношению к особям того же пола.

По словам авторов работы, результаты указывают на ранее не известную функцию вазопрессина, который не только усиливает социальное поведение, но и оказывает тормозящее действие на поведение на более глобальном уровне.