Треть россиян перестали пользоваться Instagram

Более трети россиян перестали пользоваться Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Об этом говорится в результатах онлайн-опроса сервиса "Зарплата.ру", проведенного с 5 по 15 мая среди 2 100 жителей страны.
"Пользоваться Instagram перестали 38% респондентов. Больше трети из них поняли, что ничего особенного не потеряли и у них освободилось много личного времени (35%), не пользуются соцсетью, так как против ее политики, 24% опрошенных, не хотят скачивать лишнее на смартфон 22%, у 7% VPN тормозит другие приложения, 12% поддерживают каждую из вышеперечисленных причин. Почти половина - 45% - ушедших из Instagram перешли в VK, Telegram - 39%, "Одноклассники" - 9%, никакой из соцсетей [не пользуются] - 7%", - говорится в результатах исследования.
Менее пятой части всех опрошенных - 14% - вели также и рабочий аккаунт в данной соцсети. Больше половины тех, кто вел его в Instagram, перешли в другие соцсети (57%), а 15% уже присутствовали на других площадках и просто уведомили подписчиков, что уходят. Не перешли для работы в другие соцсети, покинув Instagram, 28% опрошенных. Перестроиться на работу в других соцсетях удалось 43% россиян, никаким образом не удалось перестроить процессы 21%, сейчас усиленно работают над другими площадками 14%. Никаких сложностей в работе с другими соцсетями не возникло у 22% респондентов.