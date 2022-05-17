Треть россиян перестали пользоваться Instagram

Более трети россиян перестали пользоваться Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Об этом говорится в результатах онлайн-опроса сервиса "Зарплата.ру", проведенного с 5 по 15 мая среди 2 100 жителей страны.

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"Пользоваться Instagram перестали 38% респондентов. Больше трети из них поняли, что ничего особенного не потеряли и у них освободилось много личного времени (35%), не пользуются соцсетью, так как против ее политики, 24% опрошенных, не хотят скачивать лишнее на смартфон 22%, у 7% VPN тормозит другие приложения, 12% поддерживают каждую из вышеперечисленных причин. Почти половина - 45% - ушедших из Instagram перешли в VK, Telegram - 39%, "Одноклассники" - 9%, никакой из соцсетей [не пользуются] - 7%", - говорится в результатах исследования.