Древнейшие микробы обнаружены в австралийских залежах каменной соли

Микроорганизмы возрастом 830 млн лет были найдены внутри кристаллов галита — каменной соли из формации Браун в Центральной Австралии. Новое исследование, проведенное американскими геологами, имеет важное значение для поисков жизни как в земных, так и во внеземных осадочных породах, например на Марсе. Статья об этом опубликована в журнале Geology.

Фото: Schreder-Gomes et al., Geology, 2022 Schreder-Gomes et al., Geology, 2022

Содержание в галитах твердых органических включений и жидкости — флюидов — было подтверждено с помощью петрографии в ультрафиолетовом диапазоне и посредством ультрафиолетовой флуоресценции. Найденные объекты по размеру, форме и флуоресцентному отклику соответствуют клеткам прокариот и эукариот, а также сложным органическим соединениям. Это открытие показывает, что микроорганизмы из солевых отложений могут хорошо сохраняться в галите на протяжении сотен миллионов лет, при этом их можно обнаруживать неразрушающими оптическими методами.