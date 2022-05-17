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1 час назад

Американские геологи нашли древнейших микробов в австралийских залежах каменной соли

Газета.Ruиещё 1

Микроорганизмы возрастом 830 млн лет были найдены внутри кристаллов галита — каменной соли из формации Браун в Центральной Австралии. Новое исследование, проведенное американскими геологами, имеет важное значение для поисков жизни как в земных, так и во внеземных осадочных породах, например на Марсе. Статья об этом опубликована в журнале Geology.

Древнейшие микробы обнаружены в австралийских залежах каменной соли
Фото: Schreder-Gomes et al., Geology, 2022Schreder-Gomes et al., Geology, 2022

Содержание в галитах твердых органических включений и жидкости — флюидов — было подтверждено с помощью петрографии в ультрафиолетовом диапазоне и посредством ультрафиолетовой флуоресценции. Найденные объекты по размеру, форме и флуоресцентному отклику соответствуют клеткам прокариот и эукариот, а также сложным органическим соединениям. Это открытие показывает, что микроорганизмы из солевых отложений могут хорошо сохраняться в галите на протяжении сотен миллионов лет, при этом их можно обнаруживать неразрушающими оптическими методами.

Поскольку кристаллы галита растут в солевых растворах поверхностных вод, они включают в себя воду, а также отдельные твердые частицы, которые плавали в этой воде. Твердые частицы содержат также крошечные кристаллы эвапоритовых минералов и различные органические примеси. Предыдущие исследования современных и пермских галитов зафиксировали присутствие в них прокариотических и эукариотических организмов и органических соединений, включая бета-каротин.

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