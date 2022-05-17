Ученые обнаружили новый «триггер», запускающий процесс гибели клетки

Наш организм постоянно обновляется на клеточном уровне. Погибшие клетки замещаются новыми, а когда этот процесс прекращается — наступает остановка жизнедеятельности организма. Гибель клеток запускают различные процессы, а недавно учёные обнаружили ещё один.

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Клетки самоуничтожаются в случае заболевания или сбоя в процессе работы. Это необходимо для того, чтобы повреждённые клетки не делились и не передавали дефект дальше.

По словам одного из руководителей исследования Криса Ларока: «Клетки кожи скорее самоуничтожатся, но не допустят дальнейшего проникновения инфекции в организм».

Недавно учёные обнаружили ещё один "спусковой крючок", запускающий процесс самоуничтожения клетки. Это — повреждение клеточной мембраны молекулами одного из белков группы Gasdermin D. Она проникает внутрь и вызывает процесс пироптоза – так называется экстренная гибель клеток.

Этот процесс вызывается проникновением в организм стрептококка, которые заражает клетки, чтобы распространить инфекцию. В этом случае срабатывает защитный механизм.