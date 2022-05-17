В "Роскосмосе" отчитались о состоянии МКС

Состояние Международной космической станции позволяет эксплуатировать её и после 2024 года, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.
По его словам, в 2020 году срок службы станции был продлён до 2024 года.
«Сейчас обсуждается вариант использования станции и после этого года. Состояние станции позволяет это сделать — у МКС есть запас прочности», — цитирует Крикалёва газета «Известия».
Ранее стало известно, что в США рассчитывают на продолжение сотрудничества с Россией по Международной космической станции до 2030 года.