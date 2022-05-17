В "Роскосмосе" отчитались о состоянии МКС

Состояние Международной космической станции позволяет эксплуатировать её и после 2024 года, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

Фото: NASA/Roscosmos/Reuters NASA/Roscosmos/Reuters

По его словам, в 2020 году срок службы станции был продлён до 2024 года.

«Сейчас обсуждается вариант использования станции и после этого года. Состояние станции позволяет это сделать — у МКС есть запас прочности», — цитирует Крикалёва газета «Известия».