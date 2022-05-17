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12 часов назад

В «Роскосмосе» заявили о возможности эксплуатировать МКС после 2024 года

RT на русскомиещё 3

Состояние Международной космической станции позволяет эксплуатировать её и после 2024 года, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

В "Роскосмосе" отчитались о состоянии МКС
Фото: NASA/Roscosmos/ReutersNASA/Roscosmos/Reuters

По его словам, в 2020 году срок службы станции был продлён до 2024 года.

«Сейчас обсуждается вариант использования станции и после этого года. Состояние станции позволяет это сделать — у МКС есть запас прочности», — цитирует Крикалёва газета «Известия».

Ранее стало известно, что в США рассчитывают на продолжение сотрудничества с Россией по Международной космической станции до 2030 года.

Наука и техника,Сергей Крикалев,Роскосмос,
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