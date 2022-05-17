В «Роскосмосе» рассказали о судьбе МКС после 2024 года

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что решение о новой орбитальной станции на смену Международной космической станции (МКС) будет принято ближе к 2024 году. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Фото: NASA NASA

По словам космонавта, решение о судьбе МКС примут после консультаций с инженерами, техниками и научно-техническими советами.

«Окончательное решение зависит от приоритетов, которые мы выберем. В 1980-1990-е годы звучали рассуждения вроде "давайте вообще прекратим пилотируемую программу", "давайте вообще прекратим развитие космонавтики и будем делать колбасу за эти деньги". Это повторяется сейчас, мы находимся на новом витке подобных доводов», — подчеркнул Крикалев.