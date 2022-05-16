Роскосмос отправит корабль к МКС по новой схеме

Роскосмос планирует отправить грузовой корабль «Прогресс» к Международной космической станции по максимально короткой одновитковой схеме полета осенью 2022 года.
Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».
«Мы осенью этого года постараемся выйти на одновитковую схему полета», — сказал Рогозин.
Он отметил, что сначала схему отработают на грузовом корабле «Прогресс МС».
В 2022 году к МКС запустят три грузовика «Прогресс». Первый уже прилетел на станцию 15 февраля, второй планируют отправить 3 июня, третий — 26 октября.