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19 минут назад

Роскосмос отправит корабль к МКС по максимально короткой схеме

Елена Прошина

Роскосмос планирует отправить грузовой корабль «Прогресс» к Международной космической станции по максимально короткой одновитковой схеме полета осенью 2022 года.

Роскосмос отправит корабль к МКС по новой схеме
Фото: NASA NASA

Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».

«Мы осенью этого года постараемся выйти на одновитковую схему полета», — сказал Рогозин.

Он отметил, что сначала схему отработают на грузовом корабле «Прогресс МС».

В 2022 году к МКС запустят три грузовика «Прогресс». Первый уже прилетел на станцию 15 февраля, второй планируют отправить 3 июня, третий — 26 октября.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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