Роскосмос отправит корабль к МКС по новой схеме

Роскосмос планирует отправить грузовой корабль «Прогресс» к Международной космической станции по максимально короткой одновитковой схеме полета осенью 2022 года.

«Мы осенью этого года постараемся выйти на одновитковую схему полета», — сказал Рогозин.

Он отметил, что сначала схему отработают на грузовом корабле «Прогресс МС».

В 2022 году к МКС запустят три грузовика «Прогресс». Первый уже прилетел на станцию 15 февраля, второй планируют отправить 3 июня, третий — 26 октября.