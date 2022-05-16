Xiaomi расширил список смартфонов, которые получат Android 13

Китайский технологический гигант Xiaomi расширил список смартфонов, которые обновятся до операционной системы Android 13. Об этом сообщает онлайн-журнал CHIP.

По данным издания, обновление до Android 13 получат смартфоны под брендом самой компании, а также девайсы Redmi и POCO. В частности, речь идет о моделях POCO F3, POCO F4 Pro, POCO M4 Pro 5G, Redmi K50, Redmi Note 11T, Xiaomi 11 Pro, Xiaomi Mix Fold и другие.