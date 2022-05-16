Xiaomi расширил список смартфонов, которые получат Android 13

Китайский технологический гигант Xiaomi расширил список смартфонов, которые обновятся до операционной системы Android 13. Об этом сообщает онлайн-журнал CHIP.
По данным издания, обновление до Android 13 получат смартфоны под брендом самой компании, а также девайсы Redmi и POCO. В частности, речь идет о моделях POCO F3, POCO F4 Pro, POCO M4 Pro 5G, Redmi K50, Redmi Note 11T, Xiaomi 11 Pro, Xiaomi Mix Fold и другие.
Отмечается, что официально данный список производителем пока не подтвержден и позднее может измениться. Xiaomi планирует подтвердить перечень вскоре после презентации Android 13.
Ранее https://news.rambler.ru/tech/48634343-google-ofitsialno-predstavil-android-13/ Google официально представил Android 13. Известно, что в новой версии компания особое внимание уделила конфиденциальности.