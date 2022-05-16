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34 минуты назад

Отчет ICCL: данные пользователя Сети из Европы в среднем передаются 376 раз в день

Газета.Ru

Данные каждого пользователя Сети передаются между рекламными компаниями сотни раз в день, говорится в отчете Ирландского совета по гражданским свободам (ICCL).

Стало известно о сливе данных каждого пользователя Сети
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

Благодаря исследованию, стали известны практики компаний по передаче личных данных с целью рекламных продвижений в интернете. Согласно документу, информация о среднестатистическом европейском пользователе сливается другим компаниям около 376 раз в день.

В случае с пользователями из США передача данных между компаниями происходит еще чаще — до 747 раз в день. Все переводы данных происходят автоматически и не требуют согласия пользователя на передачу информации.

Специалисты ICCL посчитали, что причина таких практик в стремлении получить наибольший доход от рекламы в Сети. Это то, что делает большинство интернет-сервисов бесплатными, констатировали эксперты.

Цифры отчета ICCL не включают статистику от двух гигантов доходов от рекламы — Meta (признана экстремистской организацией) и Amazon. Источником данных были показатели компании Google за 30-дневный период.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе намерены наделить организацию полномочиями по поиску порноконтента с участием несовершеннолетних в WhatsApp и других мессенджерах.

Наука и техника,Google,ЕС,
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