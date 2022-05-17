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20 минут назад

Ещё одна замена Google Play: VK раскрыла название собственного магазина Android-приложений

Ferra.ruиещё 1

Некоторое время назад стало известно, что свой магазин приложений представит VK. Для этого компания объединится с Минцифры России.

Стало известно об еще одной замене Google Play
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Теперь же стало известно, как именно будет называться новинка. Информация об этом появилась в Сети благодаря трём заявкам на регистрацию товарного знака, поданного VK в Роспатент.

Из них следует, что магазин будет называться RuStore. Информацию об этом также подтвердили в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что заявки на регистрацию товарного знака были поданы ещё 25 апреля 2022 года. При этом по последним данным, магазин приложений от VK должен стать альтернативой Play Store от Google.

Напомним, что вчера свою работу начал ещё один подобный магазин — NashStore. Правда, практически сразу после запуска проект подвергся хакерской DDoS-атаке.

Наука и техника,Роспатент,Google,
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