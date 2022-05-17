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47 минут назад

Google может заблокировать российский магазин приложений NashStore, считает эксперт

Чемпионат.comиещё 1

16 мая в России запустили российский аналог Google Play под названием NashStore. Он призван стать заменой официального магазина от Google, в котором российские пользователи больше не могут получать обновления платных приложений. В сервисе доступны 1000 приложений, включая «Сбермаркет», «2ГИС», «Альфа-Банк», Rutube, «ВКонтакте» и другие.

Google может заблокировать российский магазин приложений NashStore
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам заместителя директора и соучредителя IT-компании Vinteo Дмитрия Серого, Google может ограничить работу сторонних магазинов на Android. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

Сейчас всё-таки ОС Android и её контроль со стороны Google вызывают определённые опасения, и при самом негативном сценарии американская корпорация может заблокировать не только отдельные приложения, но и маркетплейсы, работающие на этой ОС.

Эксперт отметил, что для следующего качественного рывка необходимо разработать собственную операционную систему. В таком случае рынок получит полностью импортонезависимое решение, без возможности влияния на него иностранных компаний.

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Наука и техника,Альфа-банк,Google,
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