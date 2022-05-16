Xiaomi догоняет Samsung и Apple

Статистика гласит, что 2021 год оказался крайне успешным для компании. На территории Европы и Индии Xiaomi попала в тройку самых крупных производителей электронного оборудования: в индийском регионе доля компании составляет 23% от всего рынка. В родном Китае она располагается на пятом месте, однако там производителя выручает средний доход на одного пользователя, превышающий все остальные регионы. Более того, более 80% прибыли от интернет-услуг Xiaomi приносит именно Китай.