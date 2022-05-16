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1 час назад

Xiaomi догоняет Samsung и Apple

Мария Иванова

Согласно отчету аналитиков из фирмы Counterpoint Research, количество пользователей смартфонов от Xiaomi превысило 500 млн — раннее этой планки достигали только Samsung и Apple.

Xiaomi догоняет Samsung и Apple
Фото: dns-shop.rudns-shop.ru

Статистика гласит, что 2021 год оказался крайне успешным для компании. На территории Европы и Индии Xiaomi попала в тройку самых крупных производителей электронного оборудования: в индийском регионе доля компании составляет 23% от всего рынка. В родном Китае она располагается на пятом месте, однако там производителя выручает средний доход на одного пользователя, превышающий все остальные регионы. Более того, более 80% прибыли от интернет-услуг Xiaomi приносит именно Китай.

Наука и техника,Apple,
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