В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
15 минут назад

Охват мессенджера WhatsApp вырос до 44%

Sostav.ru

В период с 1 по 8 мая охваты мессенджера WhatsApp резко увеличились: среднедневной охват достиг 44%. К такому выводу пришли социологи исследовательского холдинга «Ромир» на основе последних данных Single Source Panel.

WhatsApp побил очередной рекорд
Фото: WhatsappWhatsapp

На втором месте по популярности — «ВКонтакте», его охват равен 28%. Замыкает тройку лидеров Telegram. Охват мессенджера — 27%. Значительно упали охваты у YouTube — 19%.

Охваты популярных в последнее время новостных телеканалов во время праздников оставались стабильны — «Первый канал» — 29%, «Россия 24» — 19%. Упали охваты у «России 1» — 25% (на прошлой неделе показатель был равен 27%).

В продолжение майских праздников в интернете растёт популярность развлекательного контента (+7 п.п.) и информации о погоде (+5 п.п.). Политикой и социальными проблемами пользователи стали интересоваться меньше — (-3 п.п.) и (-2 п.п.) соответственно.

Самым скачиваемым приложением в мире в первом квартале 2022 года стал Tik-Tok — с момента запуска его скачали более 3,5 млрд раз. Таким образом TikTok стал пятым приложением, которое преодолело этот рубеж, а также единственным, не принадлежащим Meta (признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена).

Наука и техника,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители