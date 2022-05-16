WhatsApp побил очередной рекорд

В период с 1 по 8 мая охваты мессенджера WhatsApp резко увеличились: среднедневной охват достиг 44%. К такому выводу пришли социологи исследовательского холдинга «Ромир» на основе последних данных Single Source Panel.

Фото: Whatsapp Whatsapp

На втором месте по популярности — «ВКонтакте», его охват равен 28%. Замыкает тройку лидеров Telegram. Охват мессенджера — 27%. Значительно упали охваты у YouTube — 19%.

Охваты популярных в последнее время новостных телеканалов во время праздников оставались стабильны — «Первый канал» — 29%, «Россия 24» — 19%. Упали охваты у «России 1» — 25% (на прошлой неделе показатель был равен 27%).

В продолжение майских праздников в интернете растёт популярность развлекательного контента (+7 п.п.) и информации о погоде (+5 п.п.). Политикой и социальными проблемами пользователи стали интересоваться меньше — (-3 п.п.) и (-2 п.п.) соответственно.