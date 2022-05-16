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22 минуты назад

ASUS утверждает, что майнеры перестают скупать видеокарты

Мария Иванова

На квартальном отчете перед инвесторами соруководитель компании ASUS Си Хсу заявил, что спрос на видеокарты среди майнеров криптовалюты снижается. Топ-менеджер считает, что падение спроса обусловлено будущим обновлением блокчейна Ethereum, которое должно перевести систему на менее энергоемкий алгоритм работы. По задумке разработчиков, новый процесс не будет нуждаться в столь высоких вычислительных мощностях, как прежде.

ASUS утверждает, что майнеры перестают скупать видеокарты
Фото: ASUSASUS

Хсу также подчеркнул, что за последние несколько недель курс Ethereum значительно просел, что привело к снижению покупательской способности майнеров — некоторые из них уже собираются покинуть криптовалютный рынок по причине низких прибылей. Впрочем, цены все равно еще какое-то время могут держаться на достаточно высокой отметке: хотя майнеры постепенно теряют интерес к видеокартам, графические процессоры остаются крайне ходовым товаром среди обычных геймеров. Пока ASUS не уверена, что ресурсов компании хватит на удовлетворение всех потребностей аудитории и устранение дефицита.

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