ASUS утверждает, что майнеры перестают скупать видеокарты

На квартальном отчете перед инвесторами соруководитель компании ASUS Си Хсу заявил, что спрос на видеокарты среди майнеров криптовалюты снижается. Топ-менеджер считает, что падение спроса обусловлено будущим обновлением блокчейна Ethereum, которое должно перевести систему на менее энергоемкий алгоритм работы. По задумке разработчиков, новый процесс не будет нуждаться в столь высоких вычислительных мощностях, как прежде.

Хсу также подчеркнул, что за последние несколько недель курс Ethereum значительно просел, что привело к снижению покупательской способности майнеров — некоторые из них уже собираются покинуть криптовалютный рынок по причине низких прибылей. Впрочем, цены все равно еще какое-то время могут держаться на достаточно высокой отметке: хотя майнеры постепенно теряют интерес к видеокартам, графические процессоры остаются крайне ходовым товаром среди обычных геймеров. Пока ASUS не уверена, что ресурсов компании хватит на удовлетворение всех потребностей аудитории и устранение дефицита.