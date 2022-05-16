Закрытую для Китая и России систему обмена данными создают США и еще пять стран

США, Канада, Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Филиппины договорились о создании коллективной системы обмена данными, в том числе персональной информации, закрыв ее для России и Китая. Она должна подменить соответствующие структуры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), куда входят РФ и КНР, пишет японская газета Nikkei.

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Предполагается, что в данную систему в дальнейшем пригласят ряд стран, не входящих в АТЭС, включая Великобританию и Бразилию. На этой основе собираются создать структуру передачи больших массивов различных данных, в частности экономических. Ожидается, что она будет сопоставима по масштабам с соответствующим механизмом, к примеру Евросоюза, сообщает издание.

Как говорится в публикации, такую систему намерены использовать, в частности, для дальнейшего расширения сетей электронной торговли, а также для внедрения совместно разработанных региональных структур контроля за беспилотным движением транспорта.