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19 минут назад

Закрытую для Китая и России систему обмена данными создают США и еще пять стран

Газета.Ru

США, Канада, Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Филиппины договорились о создании коллективной системы обмена данными, в том числе персональной информации, закрыв ее для России и Китая. Она должна подменить соответствующие структуры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), куда входят РФ и КНР, пишет японская газета Nikkei.

Закрытую для Китая и России систему обмена данными создают США и еще пять стран
Фото: Petar Kujundzic/ReutersPetar Kujundzic/Reuters

Предполагается, что в данную систему в дальнейшем пригласят ряд стран, не входящих в АТЭС, включая Великобританию и Бразилию. На этой основе собираются создать структуру передачи больших массивов различных данных, в частности экономических. Ожидается, что она будет сопоставима по масштабам с соответствующим механизмом, к примеру Евросоюза, сообщает издание.

Как говорится в публикации, такую систему намерены использовать, в частности, для дальнейшего расширения сетей электронной торговли, а также для внедрения совместно разработанных региональных структур контроля за беспилотным движением транспорта.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что администрация Соединенных Штатов составила внутреннее руководство по обмену разведданными с Украиной. Оно призвано избежать роста напряженности между Вашингтоном и Москвой и предотвратить масштабную войну. Наложены два жестких запрета на виды данных, которыми Соединенные Штаты могут делиться с Украиной.

Наука и техника,Технологии,АТЭС,ЕС,
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