В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
10 минут назад

Обновление Windows ломает компьютеры

Газета.Ru

Последнее обновление для исправление ошибок в операционной системе Windows 11 вызвало «синий экран смерти» на компьютерах пользователей, об этом сообщает портал Windows Latest.

Обновление Windows ломает компьютеры
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

С такой проблемой сталкиваются владельцы ПК из-за проблем совместимости между драйверами и апдейтом под названием KB5013943. Сообщается, что синий экран отображается буквально на секунду, поэтому люди не успевали заметить, какую именно ошибку он показывает.

Microsoft еще не признала ошибку, поэтому дата ее исправления пока неизвестна.

Для самостоятельного решения проблемы необходимо удалить обновление. Это можно сделать в «Центре обновления Windows», в этом разделе необходимо приостановить обновления ОС на семь дней. После этого нужно открыть панель управления, перейти в «Программы и компоненты», затем в «Просмотр установленных обновлений» – в этом разделе можно найти KB5013943 и удалить его.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в операционной системе Windows нашли встроенный в браузер Edge VPN-сервис.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители