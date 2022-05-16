Обновление Windows ломает компьютеры

Последнее обновление для исправление ошибок в операционной системе Windows 11 вызвало «синий экран смерти» на компьютерах пользователей, об этом сообщает портал Windows Latest.

С такой проблемой сталкиваются владельцы ПК из-за проблем совместимости между драйверами и апдейтом под названием KB5013943. Сообщается, что синий экран отображается буквально на секунду, поэтому люди не успевали заметить, какую именно ошибку он показывает.

Microsoft еще не признала ошибку, поэтому дата ее исправления пока неизвестна.

Для самостоятельного решения проблемы необходимо удалить обновление. Это можно сделать в «Центре обновления Windows», в этом разделе необходимо приостановить обновления ОС на семь дней. После этого нужно открыть панель управления, перейти в «Программы и компоненты», затем в «Просмотр установленных обновлений» – в этом разделе можно найти KB5013943 и удалить его.