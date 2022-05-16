NashStore подвергся сильнейшей DDos-атаке

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Альтернативный магазин приложений для смартфонов на Android NashStore подвергся DDos-атаке перед официальным запуском, в связи с этим доступ на сайт и скачивание магазина могут быть ограничены, сообщается в официальном канале магазина приложений в Telegram.

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"Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDos-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать не стабильно. Наши специалисты делают все возможное, чтобы справится с этой проблемой", - говорится в сообщении.

АНО "Цифровые платформы" открыла общий доступ к магазину NashStore, российскому аналогу Google Play, для скачивания приложений на смартфоны 16 мая в 12:00. Также АНО запустила регистрацию в альтернативном магазине приложений для иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Цифровые платформы".