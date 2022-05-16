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41 минуту назад

NashStore cообщили о сильнейшей DDos-атаке перед запуском магазина приложений на Android

ТАССиещё 2

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Альтернативный магазин приложений для смартфонов на Android NashStore подвергся DDos-атаке перед официальным запуском, в связи с этим доступ на сайт и скачивание магазина могут быть ограничены, сообщается в официальном канале магазина приложений в Telegram.

NashStore подвергся сильнейшей DDos-атаке
Фото: РамблерРамблер

"Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDos-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать не стабильно. Наши специалисты делают все возможное, чтобы справится с этой проблемой", - говорится в сообщении.

АНО "Цифровые платформы" открыла общий доступ к магазину NashStore, российскому аналогу Google Play, для скачивания приложений на смартфоны 16 мая в 12:00. Также АНО запустила регистрацию в альтернативном магазине приложений для иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Цифровые платформы".

В настоящее время в NashStore доступно более 1 тыс. приложений, среди которых "Столото", "Банки.ру", Альфа-банк, "РН-Карт" (топливная карта "Роснефти"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, ПСБ-бизнес, "Сбермаркет", Совкомбанк, "Сетелем банк", Gloria Jeans и другие, добавили в пресс-службе. Сейчас в NashStore еще не доступна система оплаты за цифровые товары, она появится в ближайшее время.

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