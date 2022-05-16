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18 минут назад

В РАН обвинили США в переманивании лучших российских ученых

Ura.Ru

США пытаются переманить российских ученых. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе Московского академического экономического форума.

В РАН обвинили США в переманивании лучших российских ученых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы видим, какие усилия принимаются в США не только по ограничению международного сотрудничества в науке, но и по зазыву российских ученых. Они готовы сейчас с распростертыми объятиями принимать наших российских ученых в критических направлениях, которые должны обеспечить наше технологическое развитие», — отмечает Сергеев, трансляция ведется на сайте форума.

Он призвал противостоять попыткам Запада заполучить ученых из России. По его словам, это является частью плана по научно-технологическому занавесу, который пытаются опустить над РФ.

Наука и техника,Александр Сергеев,РАН,
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