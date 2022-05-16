В РАН обвинили США в переманивании лучших российских ученых

«Мы видим, какие усилия принимаются в США не только по ограничению международного сотрудничества в науке, но и по зазыву российских ученых. Они готовы сейчас с распростертыми объятиями принимать наших российских ученых в критических направлениях, которые должны обеспечить наше технологическое развитие», — отмечает Сергеев, трансляция ведется на сайте форума.