В РАН обвинили США в переманивании лучших российских ученых

США пытаются переманить российских ученых. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе Московского академического экономического форума.
«Мы видим, какие усилия принимаются в США не только по ограничению международного сотрудничества в науке, но и по зазыву российских ученых. Они готовы сейчас с распростертыми объятиями принимать наших российских ученых в критических направлениях, которые должны обеспечить наше технологическое развитие», — отмечает Сергеев, трансляция ведется на сайте форума.
Он призвал противостоять попыткам Запада заполучить ученых из России. По его словам, это является частью плана по научно-технологическому занавесу, который пытаются опустить над РФ.