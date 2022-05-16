Ozon рассказал о параллельном импорте на площадке магазина

В начале мая правительство России легализовало параллельный импорт. В перечень попали более 50 категорий товаров от таких известных брендов, как Dell, Apple, Intel и другие. «Игромания» обратилась за комментариями к представителям ритейла.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Так, в объединённой сети «М. Видео-Эльдорадо» не стали комментировать ситуацию. А пресс-служба торговой площадки Ozon рассказала, что компания обязательно будет информировать продавцов о механизмах верификации товаров. Ведь по данным маркетплейса, 90% ассортимента площадки сегодня формируют продавцы.

«Для Ozon как платформы важно обеспечить покупателям качественные товары и не допустить появления на площадке подделок. В случае получения претензий от правообладателей интеллектуальной собственности продавцам потребуется подтвердить оригинальность происхождения товаров. Если подтверждения оригинальности товара не будет, он будет скрыт из продажи, что поможет избежать реализации подделок.

Также продавцу необходимо подтвердить право продавать товар с помощью документов по цепочке поставок от иностранного правообладателя, а также подтвердить соответствие товара приказу правительства». -Пресс-служба Ozon

Напомним, параллельный импорт предполагает, что товары можно ввозить в Россию без разрешения правообладателя. В страну они будут поступать альтернативными способами, а не через дистрибьютора.

Ранее ряд крупных брендов покинул российский рынок. Среди них Dell, Sony, Apple и Intel, которые прекратили поставки в Россию. Тогда отмечалось, что поставки могут возобновиться спустя какое-то время после завершения военной операции.