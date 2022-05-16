В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
16 мая

SpaceX готовит астронавтов к первому выходу в открытый космос

Naked-Science.ru

В Свердловской области стартовал фестиваль ГТО среди трудовых коллективов
Фото: Naked-Science.ruNaked-Science.ru

Как сообщил американский бизнесмен, миллиардер и космический турист Джаред Айзекман, в мае экипаж из четырех человек, которому предстоит полет в рамках предстоящей полностью гражданской миссии Polaris Dawn, начнет подготовку к первому в истории выходу в открытый космос с борта корабля частной компании SpaceX.

Запланированная пилотируемая миссия космического корабля Crew Dragon – Polaris Dawn под командованием Джареда Айзекман также нацелена на удаление от Земли на расстояние около 1400 километров. Если все пойдет по плану, это будет самое дальнее расстояние от Земли, на котором находится человек с момента последней высадки на Луну в 1972 году. Cтарт миссии произойдет не ранее 4 квартала 2022 года.

Наука и техника,Джаред Айзекман,SpaceX,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители