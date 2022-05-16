В Свердловской области стартовал фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

Как сообщил американский бизнесмен, миллиардер и космический турист Джаред Айзекман , в мае экипаж из четырех человек, которому предстоит полет в рамках предстоящей полностью гражданской миссии Polaris Dawn, начнет подготовку к первому в истории выходу в открытый космос с борта корабля частной компании SpaceX .

Запланированная пилотируемая миссия космического корабля Crew Dragon – Polaris Dawn под командованием Джареда Айзекман также нацелена на удаление от Земли на расстояние около 1400 километров. Если все пойдет по плану, это будет самое дальнее расстояние от Земли, на котором находится человек с момента последней высадки на Луну в 1972 году. Cтарт миссии произойдет не ранее 4 квартала 2022 года.